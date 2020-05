Il Barcellona spinge Arthur alla Juventus per arrivare a Lautaro Martinez

Il Barcellona ha bisogno di mettere a bilancio una plusvalenza importante per poi puntare all'acquisto di Lautaro Martinez dall'Inter. Per questo i catalani stanno spingendo il brasiliano ad accettare la corte della Juventus. Il centrocampista non viene considerato fondamentale nei quadri tecnici, anche perché con Setien ha giocato pochissimo, ed è per questo che i bianconeri verranno favoriti anche dal pressing di Bartomeu, ormai sicuro di portare a termine lo scambio con la Vecchia Signora. A riportarlo è Tuttosport.