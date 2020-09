Il Barcellona vuole 10 milioni di euro per Moussa Wague. In Italia ci sono Fiorentina e Torino

Il Barcellona continua a cercare una sistemazione per il giovane laterale Moussa Wagué. Come riporta Mundo Deportivo, il classe '98 per il momento ha ricevuto offerte da Inghilterra, Italia e Belgio. Il suo cartellino costa circa 10 milioni di euro, ma nessuna delle squadre interessate è arrivata finora a offrire questa cifra. Su Wague, lo ricordiamo, in Serie A nelle scorse settimane si erano mosse Fiorentina e Torino.