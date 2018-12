Il battesimo di Zaniolo, arrivato per 'aggiustare' l'affare Nainggolan

© foto di www.imagephotoagency.it

A un giorno di distanza appena dalle scottanti dichiarazioni di Radja Nainggolan, che non vedrebbe l'ora di tornare a Roma al punto da rimpiangere la scelta di averla lasciata, il gol di Nicolò Zaniolo fa ancora più male. Di certo lo farà a chi, tra i tifosi nerazzurri, aveva ammirato i primi passi del giovane fantasista con la maglia della Primavera dell'Inter l'anno passato, con cui si era laureato campione d'Italia. Il primo sigillo era questione di tempo, che si arrivato con un'azione così spettacolare ed elaborata, conferma solo quello che tutti ormai abbiamo capito su questo giovane centrocampista, i cui progressi sono talmente grandi da essere evidenti all'interno della stessa partita.

La storia dell'ex Entella ormai la conosciamo a memoria: arrivato per far "quadrare i conti" sulla valutazione fatta dalla Roma per il Ninja, è forse la cessione mirata al bilancio che l'Inter più sta rimpiangendo. Un giocatore dalla capacità di adattamento e dalla tecnica di Zaniolo sono rare, se n'è accorto Mancini e se n'è accorto Di Biagio, che lo ha messo ormai al centro del proprio progetto tattico da almeno tre mesi. Una scommessa stravinta dalla Roma, che dopo aver constatato che anche Santon può essere un giocatore molto utile, ora si gode il gioiello più luminoso del vivaio azzurro, una sorta di paradosso per chi ha lanciato decine di giocatori di Serie A negli ultimi anni.