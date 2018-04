Il Bayern cerca vendetta. Un anno dopo gli errori di Kassai

© foto di J.M.Colomo

Una vera e propria classica del calcio europeo. Non potrebbe essere definita diversamente la doppia sfida fra Real Madrid e Bayern Monaco nelle semifinali di Champions. Un incontro che si è già disputato 18 volte all'interno dei confini della massima competizione europea e che anche questa volta promette spettacolo. Soprattutto perché l'ultimo precedente, quello dei quarti dello scorso anno che ha ovviamente premiato i Blancos, è ancora fresco e agghindato di polemiche.

Perché l'arbitro Kassai, considerato da alcuni uno dei migliori della competizione, lo scorso 18 aprile ne ha combinate di tutti i colori: Casemiro graziato nonostante un secondo giallo quasi sacrosanto, Vidal ingiustamente espulso all'84esimo su punteggio di 1-2 per il Bayern e gol del 2-2 di Cristiano Ronaldo convalidato nonostante il fuorigioco del portoghese (non segnalato dal guardalinee).

In Baviera ovviamente non presero bene la direzione del fischietto ungherese in quella sfida e oggi, a poche ore dal sorteggio di Nyon, già pregustano la vendetta. Sportiva s'intende, con la speranza che questa volta gli errori arbitrali non vadano ad incidere così tanto sul risultato finale.