Il Bayern che verrà: Sané la ciliegina sulla torta. Flick la certezza, Alaba l'enigma

Come quasi sempre avviene, il Bayern che verrà è già fatto. La dirigenza bavarese si è mossa come al solito con grande anticipo, prima blindando allenatore e senatori e poi rinforzandosi mettendo le mani sui migliori prospetti tedeschi e non. Ad aprile è arrivato il rinnovo di Hansi Flick che ha portato di conseguenza a quelli di Muller (che ha ammesso di aver valutato l'addio con Kovac) e Neuer, quest'ultimo nonostante la società abbia già acquistato il futuro sostituto, Alexander Nübel. Per lui sarà una prima stagione da apprendistato, nonostante il 23enne allo Schalke non era certo un giocatore qualsiasi, bensì il capitano. Per un Perisic che potrebbe non essere confermato c'è già Leroy Sané, che sarebbe dovuto arrivare un anno fa non si fosse rotto il crociato in Community Shield. Sguardo al futuro con Tanguy Koaussi, arrivato guarda un po' dal Paris Saint-Germain.

Capitolo cessioni e scadenze: Boateng e Alaba sono in scadenza di contratto nel 2021 e le trattative proseguono e da parte dei bavaresi c'è ottimismo per la buona riuscita delle operazioni. Tuttavia la situazione riguardante l'austriaco da tempo non si sblocca e la Premier League potrebbe essere un'opzione. Sembrava vicino all'addio Boateng, almeno fino a che Kovac non era l'allenatore. Con Flick le sue prestazoni sono notevolmente cambiate ed è tornato ad essere un pilastro della difesa.

Certo l'addio di Thiago Alcantara, che ha chiuso il suo ciclo con i bavaresi alzando al cielo la Champions. Lo aspetta Jurgen Klopp a Liverpool. Possibile addio anche per Javi Martinez, anch'egli in scadenza di contratto. Contro il Paris Saint-Germain è stata l'ultima partita di Philippe Coutinho e con ogni probabilità, anche quella di Ivan Perisic.