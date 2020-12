Il Bayern commenta la doppia sfida contro la Lazio: "Ci vediamo di nuovo, Pepe Reina"

vedi letture

Il Bayern Monaco attraverso il suo sito ufficiale commenta il sorteggio di Nyon. Oltre alle dichiarazioni del ds Salihamidzic, il club bavarese ha brevemente presentato la squadra biancoceleste: "Protagonista indiscusso dei romani è l'attaccante Ciro Immobile - si legge -. L'ex Dortmund è stato il capocannoniere con 36 gol la scorsa stagione e sta segnando tanto anche in questa stagione: 13 reti in gare ufficiali, cinque dei quali nella sola Champions League. Con il portiere Pepe Reina c'è anche un vecchio amico in rosa. Lo spagnolo era sotto contratto con l'FCB nella stagione 2014/15 e ha giocato tre partite ufficiali".

Dall'altro lato, ritroverà la Lazio Miroslav Klose: "Attenderà con ansia il duello con i laziali. Il miglior marcatore ai Mondiali ha giocato per la Lazio per cinque anni dal 2011 al 2016, con cui ha vinto la Coppa Italia nel 2013 e segnato 63 gol in 171 partite".