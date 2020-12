Il Bayern è una macchina perfetta. E non vuol fare regali all'Atletico ma batterne il record

Il Bayern Monaco è una macchina perfetta. E lo è e lo sarà anche senza tanti senatori contro l'Atletico Madrid: ieri Hansi Flick ha fatto la conta degli assenti, tra precauzione, indisponibilità e affini. Neuer, Lewandowski e Goretzka restano a Monaco, così come Tolisso, Davies e Kimmich. Però il Bayern è una macchina praticamente perfetta: già agli ottavi in Europa, ha ora 15 vittorie di fila in Champions League. I campioni d'Europa non solo hanno ampliato il proprio record nella classe regina, ma hanno anche raggiunto il record di vittorie fuori dalla Germania, che, ironia della sorte, detiene l'Atlético Madrid. I Rojiblancos hanno ottenuto questa streak in Europa League: 15 vittorie di fila ma adesso il Bayern è pronto a superare anche un altro record. E per questo non vuol fare nessun regalo a Simeone in ottica qualificazione.