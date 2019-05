© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sembra essere il Bayern Monaco, al momento, il club più interessato a Paulo Dybala. Per l'attaccante argentino, scrive oggi il Corriere dello Sport, i bavarese avrebbero stanziato un investimento da 80 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore che, complice l'arrivo di CR7 a Torino, ha concluso la propria stagione in maniera tutt'altro che esaltante. Un'offerta che, al tempo stesso, potrebbe comunque non bastare. Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo, infatti, la Juventus valuterebbe una cessione della Joya soltanto di un'offerta da 100 milioni di euro.