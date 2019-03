© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bayern Monaco si muove per Paulo Dybala, ma al momento la Juventus non pensa al mercato. È il punto del Corriere dello Sport, che evidenzia come negli ultimi tempi i tedeschi abbiano messo l'argentino in cima alla lista dei propri obiettivi e abbiano anche cercato di intensificare i contatti. Per ora non a buon fine: la squadra bianconera valuta almeno 120 milioni di euro la Joya, ma ritiene prematuro valutarne ora la cessione, in attesa soprattutto del 12 marzo e del sogno rimonta con l'Atletico.