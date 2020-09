Il Bayern vince la Supercoppa Europea: battuto il Siviglia. Le apertura in Germania

vedi letture

Servono i tempi supplementari per decidere la finale di Supercoppa Europea: i tedeschi del Bayern Monaco hanno battuto 2-1 il Siviglia.

Spagnoli per altro passati in vantaggio nel primo tempo grazie al rigore calciato da Ocampos, ma a pareggiare i conti ci pensa Goretzka: risultato, questo 1-1, che non varia nei 90' regolamentari, e rendi quindi necessari i tempi aggiuntivi. Decisi da Martinez al 104'.

Per i bavaresi è la seconda Supercoppa della storia.

Del match, l'edizione on line di Kicker ha così scritto: "Grazie a Javi Martinez il FC Bayern vince la Supercoppa UEFA".

Mentre SportBild apre così: "Fiaba di Martinez, guai con gli arbitri, cambi di scenari insoliti".