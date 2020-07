Il (bel) caso Lapadula: gol per salvare il Lecce e condannare il Genoa. Ma è di proprietà dei liguri

Segnare per salvare la tua squadra. E far retrocedere la tua squadra. Nei tanti incroci tra Genoa, Verona e Lecce non c'è soltanto il paradosso Ivan Juric, che andrà in campo con il suo Hellas per condannare il suo Genoa a retrocedere. C'è anche la storia, molto particolare, di Gianluca Lapadula: 10 gol con la maglia dei salentini, l'ultimo ieri sera in una sfida chiave. Un ritorno ad alti livelli, la prima stagione da doppia cifra in Serie A per lui, la prima in assoluto dal 2016, quando fece 30 gol in B col Pescara. Reti per salvare il Lecce e di conseguenza condannare il Genoa.

Ma è di proprietà del Genoa. E se vogliamo è una bella storia, di sportività. Perché l'attaccante classe '90 è in prestito al Lecce, proprio dai liguri. E non era scontato che vi fosse ancora: come noto, alla ripresa del campionato è stato necessario trovare un accordo tra le società per prolungare il prestito. Genoa e Lecce erano già in lotta per la salvezza, i liguri avrebbero potuto trarre vantaggio da un eventuale no alle richieste dei giallorossi. Un vantaggio, appunto, traducibile nei tre gol che Lapadula ha segnato nelle quattro gare dopo il rientro dall'infortunio. E che sono valsi alla squadra di Liverani ben sei punti.

Anche Saponara. Per la cronaca, lo stesso discorso vale per Riccardo Saponara, anche lui in prestito al Lecce dal Genoa. Anche lui a segno nella vittoria sul Brescia, e anche autore di un assist nel successo sulla Lazio. A conti fatti, cinque delle sette reti segnate dai pugliesi nelle ultime tre vittorie sono arrivate con il contributo di un giocatore in prestito dalla squadra che più rischia, proprio a causa di quelle marcature. Sembra scontato, e forse lo è, ma è comunque da sottolineare.