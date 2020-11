Il (bel) derby che t'aspetti: Scamacca risponde a Jankto, Samp-Genoa 1-1 all'intervallo

vedi letture

Un gol per testa e tutti scontenti. Il bel primo tempo di Sampdoria-Genoa si apre con dei fumogeni paracadutati sul derby della Lanterna e si conclude sul risultato di 1-1. Frutto di 45 minuti ben giocati da entrambe le squadre, con qualche errore individuale e due gol all’altezza del palcoscenico del Ferrarsi nelle serate di gala.

JANKTO E SCAMACCA - Sono i due protagonisti, tabellino alla mano. Il ceco apre le marcature in favore della Sampdoria, approfittando del bel lancio di Ekdal e della morbida opposizione di Criscito. Il sinistro, però, è un gioiellino da incorniciare, anche se il mancato intervento del VAR lascia tanti dubbi. Tempo sei minuti, di mezzo un miracolo di Audero sul compagno Thorsby, e il Genoa trova il pareggio grazie al primo gol in Serie A del centravanti ex Ascoli. Filtrante di Lerager, dormita di Bereszynski che dall’out opposto tiene in posto il giovane attaccante, missile a incrociare che questa volta ferisce il portiere blucerchiato.

SCINTILLE ANCHE SENZA PUBBLICO - Detto dei gol, e di un Genoa che, forse anche per la sorpresa tattica, tiene altezza alla Sampdoria, da notare anche l’agonismo. All’intervallo sono già quattro gli ammoniti, in una gara che l’arbitro La Penna rischia di farsi scivolare di mano. Scintille Ramirez-Biraschi dopo un fallo dell’uruguaiano, con partecipazione (non troppo amichevole) di Keita dalla panchina. Tante botte ma anche spettacolo, fino al duplice fischio: il primo tempo di Sampdoria-Genoa finisce 1-1.