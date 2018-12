Il bello di tornare centravanti. Mandzukic mai così prolifico in Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it

Con il gol decisivo segnato all'Inter Mario Mandzukic ha raggiunto quota 7 reti in questa Serie A. Dopo sole 15 giornate è ad appena tre reti dal record di gol in un campionato con la maglia della Juventus. Il croato, nella sua esperienza bianconera, si era trasformato da bomber ad attaccante di sacrificio. A ripiegare sulla corsia sinistra per fare spazio in mezzo a Gonzalo Higuain, per il quale la società aveva speso 90 milioni di euro.

Eppure Mandzukic in carriera i gol li ha sempre fatti. Prima dell'approdo in bianconero era reduce da quattro stagioni consecutive in doppia cifra: col Wolfsburg (12), Bayern Monaco (15 e 18 reti) e Atlético Madrid (12). L'unica stagione con almeno 10 gol in Serie A è stata la prima, quando Higuain batteva il record di reti nel campionato italiano con la maglia del Napoli.

L'arrivo in estate di Cristiano Ronaldo ha rimesso le cose a posto. Dato un biglietto per Milano al Pipita e ricollocato il croato al centro dell'attacco. Del resto questa squadra funziona di più col fuoriclasse portoghese, più uomo squadra del Pipita, a svariare sul fronte offensivo. E Mario a fare la boa a centro area. E finalmente a finalizzare.