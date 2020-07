Il Benevento continua a monitorare il mercato per la A. Proposto anche Obi Mikel

Remy, Glik, Schurrle Iturbe, ma non solo. Il Benevento continua la ricerca di grandi nomi sul mercato in vista del prossimo campionato di A. Ai giallorossi - riporta Sky Sport - in questo senso è stato proposto anche John Obi Mikel, l'ex Chelsea che lo scorso marzo ha rescisso il contratto che lo legava al Trabzonspor per la paura che la federazione turca volesse continuare il campionato nonostante il diffondersi dell’epidemia.