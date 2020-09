Il benvenuto dell'Inter a Hakimi. "El jugador. El hombre. El chaval"

Già ufficializzato in data 1 settembre, e contratto già depositato in Lega Calcio, oggi è arrivato anche il welcome dell'Inter ad Achraf Hakimi. Un video sui social network che ritrae Hakimi, il suo Marocco e tutte le cose importanti per la vita del nuovo giocatore e delle sfaccettature dell'uomo.