Il bilancio amaro di Dzeko: "Non siamo in Champions e siamo fuori dall'Europa League..."

Queste le parole a Roma Tv di Edin Dzeko dopo il ko per 2-0 contro il Siviglia e l'eliminazione dall'Europa League.

Cosa non è andato oggi?

"Non siamo stati noi oggi"

Un bilancio della stagione?

“Non siamo riusciti ad andare in Champions e volevamo fare più in Europa League. Sono deluso perché oggi non siamo mai stati in partita, ci hanno mangiato in tutto”.

Cosa è mancato?

“Non lo so, i ragazzi hanno dato tutti, ma sembrava che non potevamo mai togliergli un pallone”.