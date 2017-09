Il bilancio del mercato - Atalanta, De Roon e Ilicic i colpi: tanti addii pesanti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tante cessioni importanti, ceduti molti artefici della splendida stagione che ha riportato la squadra in Europa e acquisti sia per il presente che per il futuro. La nuova Atalanta di Gian Piero Gasperini ha cambiato molto nel corso dell'estate e ha visto partire due giocatori, Andrea Conti e Franck Kessié, alla volta di Milano, sponda rossonera e altri che hanno lasciato Bergamo per iniziare nuove avventura dopo non aver convinto nella passata stagione, vedi Alberto Paloschi e Bryan Cabezas.

In entrata è arrivato un elemento di esperienza come Josip Ilicic ed è tornato, dopo un solo anno, Marten De Roon, mentre la sorpresa potrebbe essere Andreas Cornelius, che si giocherà il posto con Andrea Petagna per affiancare Alejandro Gomez in attacco. Già, Gomez. Il rinnovo del Papu è stato forse il colpo più importante dell'estate dei nerazzurri che proveranno a ripetersi e che sperano di fare bella figura in Europa, potendo continuare a contare anche su Leonardo Spinazzola che alla fine è rimasto.

Probabile formazione: (3-4-1-2) - Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; CASTAGNE, DE ROON, Freuler, Spinazzola; ILICIC; Petagna, Gomez. All: Gasperini