Il bilancio del mercato - Cagliari, Pavoletti il top player per Rastelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Pavoletti è stato il colpo da novanta dell'estate del Cagliari. L'acquisto più oneroso della storia del club sardo avrà il compito di trascinare i rossoblù alla salvezza senza far rimpiangere uno che di gol se ne intende eccome, quel Marco Borriello passato alla SPAL nelle ultime settimane di calciomercato. Via anche Davide Di Gennaro, che si è svincolato per poi passare alla Lazio, mentre per quel che riguarda la difesa la società si attende molto da Gregory Van der Wiel, giocatore molto esperto che ha vestito maglie molto importanti nella sua carriera.

Marco Andreolli e Luca Cigarini sono invece altri due innesti molto importanti per lo stesso Cagliari in vista di una stagione che li vedrà impegnati alla ricerca della seconda salvezza consecutivo, con mister Rastelli che potrà contare anche su Andrea Cossu, tornato al club che lo ha reso importante nella sua carriera, facendogli anche vestire la maglia della Nazionale italiana.

Probabile formazione: (4-3-1-2) - CRAGNO; Padoin, Pisacane, ANDREOLLI, Capuano; Barella, CIGARINI, Ionita; Joao Pedro; Sau, PAVOLETTI. All: Rastelli