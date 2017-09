Il bilancio del mercato - Genoa, ennesima rivoluzione: speranza Lapadula

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ennesima rivoluzione in casa Genoa, come spesso accade nelle varie finestre di mercato. Il cambio in attacco, con l'arrivo di Gianluca Lapadula e l'addio di Giovanni Simeone rappresenta sicuramente il cambiamento più importante nella rosa di Ivan Juric, che ha completato il suo nuovo attacco con Federico Ricci e Ricardo Centurion. A centrocampo da registrare il ritorno di Andrea Bertolacci dal Milan, mentre in difesa spazio a Luca Rossettini, prelevato dal Torino, e Ervin Zukanovic.

Importante per i liguri essere riusciti a trattenere Diego Laxalt, nel mirino di molti club durante i mesi di mercato, mentre hanno dato il loro addio due giocatori che nel corso degli ultimi anni avevano fatto molto bene in rossoblù come Nicolas Burdisso e Ezequiel Munoz.

Probabile formazione: (3-4-3) - Perin; Biraschi, ROSSETTINI, ZUKANOVIC; Lazovic, Veloso, BERTOLACCI, Laxalt; CENTURION, LAPADULA, RICCI. All: Juric