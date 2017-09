Il bilancio del mercato - Inter, difesa rivoluzionata. Centrocampo viola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Difesa rivoluzionata, centrocampo sistemato e attacco confermato. Questo, in breve, il mercato estivo dell'Inter, ripartita da Luciano Spalletti dopo la tribolata stagione trascorsa con De Boer, Pioli e Vecchi. Joao Cancelo e Dalbert sugli esterni e Milan Skriniar al centro per un pacchetto arretrato che vede nel solo Joao Miranda la continuità con l'anno scorso, mentre a centrocampo i nerazzurri sono andati a fare shopping in casa Fiorentina, prendendo Borja Valero e Matias Vecino. Yann Karamoh è stato l'ultimo colpo dell'estate di Piero Ausilio e Walter Sabatini, che non sono riusciti a prendere però il sostituto di Jeison Murillo nel corso delle ultime ore.

Il colpo importante è stato però quello relativo a Ivan Perisic, con il croato che sembrava essere sul punto di partenza prima di accettare di restare in nerazzurro almeno per un'altra stagione. Il tecnico di Certaldo è stato accontentato e adesso deve puntare dritto allo Scudetto, cercando di interrompere l'egemonia della Juventus.

Probabile formazione: (4-2-3-1) - Handanovic; CANCELO, SKRINIAR, Miranda, DALBERT; BORJA VALERO, VECINO; Candreva, Brozovic, Perisic; Icardi. All: SPALLETTI