Il bilancio del mercato - Lazio, cessioni importanti. Curiosità sui giovani

Addii molto importanti in casa Lazio con arrivi di esperienza e la speranza di aver azzeccato ancora una volta l'acquisto dei giovani. Simone Inzaghi dovrà lavorare molto durante questa stagione per non rischiare di fare molto peggio dell'anno scorso e soprattutto per non far sentire l'assenza di Lucas Biglia, Wesley Hoedt e Keita Balde che hanno lasciato i biancocelesti in estate. Nani lo conosciamo tutti ma resta da capire se la Serie A sarà un campionato adatto a lui, così come Lucas Leiva che dovrà raccogliere l'eredità dell'argentino passato al Milan. Felipe Caicedo è la scommessa, un po' come gli ultimi due volti nuovi arrivati a Formello.

Tanta curiosità infatti nel vedere all'opera i due portoghesi portati nella Capitale da Jorge Mendes: il primo è Pedro Neto, 17 anni, attaccante esterno cercato anche dal Barcellona, mentre il secondo, un anno più grande, è Bruno Jordao, centrocampista centrale. Se i due giovani saranno pronto per il nostro campionato Inzaghi avrà due opzioni in più ma se non dovesse essere così la sensazione è che la rosa, visto anche l'impegno europeo, possa essere troppo corta. Cessioni importanti, sotto il punto di vista economico, quelle relative a Keita e Biglia, visto anche il contratto in scadenza nel 2018 di entrambi, ma in difesa forse manca qualcosa.

Probabile formazione: (3-4-2-1) - Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, LUCAS LEIVA, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, NANI; Immobile. All: Inzaghi