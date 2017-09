Il bilancio del mercato - Milan, regina del mercato: Bonucci la ciliegina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spetta al Milan la palma di regina del mercato italiano per l'estate 2017. Il club rossonero aveva bisogno di una vera e propria rivoluzione e così è stato, con Fassone e Mirabelli che hanno preso di fatto un'intera squadra. Importantissimo anche il rinnovo di Gigio Dannarumma, arrivato dopo che il portiere italiano aveva praticamente salutato il club rossonero. Leonardo Bonucci rappresenta certamente la ciliegina sulla torta, così come Lucas Biglia, mentre sugli esterni Andrea Conti e Ricardo Rodriguez danno le giuste garanzie a Montella. Hakan Calhanoglu sarà importantissimo sui calci da fermo, mentre Franck Kessié ha già dimostrato di essere all'altezza della sua nuova maglia. Infine l'attacco, con gli arrivi di Fabio Borini, Andrè Silva e Nikola Kalinic, con il croato che di fatto ha chiuso il super mercato del Milan.

Cessioni importanti per il club di via Aldo Rossi che è riuscito a fare cassa con Mattia De Sciglio, passato alla Juventus, e M'Baye Niang, andato sempre a Torino ma sulla sponda granata. Addio importante quello di Carlos Bacca, come del resto anche quello di Gianluca Lapadula che ha garantito poco meno di 15 milioni alle casse della società. Montella non potrà sbagliare, il mercato è stato perfetto e l'obiettivo minimo è il quarto posto.

Probabile formazione: (4-3-3) - Donnarumma; CONTI, BONUCCI, Romagnoli, RODRIGUEZ; KESSIE, BIGLIA, CALHANOGLU; Suso, KALINIC, Bonaventura. All: Montella