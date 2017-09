Il bilancio del mercato - Samp, attacco rivoluzionato e difesa da valutare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quattro cessioni molto importanti, con arrivi di esperienza e qualche giovane interessante da inserire gradualmente. L'estate di Marco Giampaolo e della Sampdoria non è stata molto serena: il caso Schick ha tenuto banco fino a qualche giorno fa, mentre i rinforzi attesi sono arrivati solo all'ultimo momento. Massimo Ferrero ha badato più a sistemare il bilancio, riuscendo a chiudere un paio di buone operazioni in entrata. Le cessioni di Skriniar, Bruno Fernandes, Schick e Muriel hanno portato nelle casse blucerchiate tanti milioni, reinvestiti in modo oculato.

In difesa sono arrivati Ferrari, Strinic, Andersen e Murru, profili su cui il mister di Bellinzona (una garanzia) potrà lavorare anche in chiave futura. Il posto del trequartista portoghese, invece, verrà preso da Gaston Ramirez, un cavallo di ritorno per la Serie A, dopo la deludente parentesi inglese. Il fantasista ha già dimostrato di essersi integrato perfettamente con i nuovi compagni di squadra, fornendo due grandi prestazioni nelle prime giornate di campionato. Davanti la rivoluzione è stata totale: Zapata, Caprari e Kownacki si contenderanno una maglia da titolare al fianco dell'inossidabile Fabio Quagliarella. C'è grande curiosità soprattutto per il 20enne polacco, arrivato per 4 milioni dal Lech Poznan, ma gli osservatori genovesi hanno lavorato benissimo negli ultimi anni e meritano grande fiducia.

Probabile formazione (4-3-1-2) - Viviano; Sala, Silvestre, FERRARI, STRINIC; Praet, Torreira, Linetty; RAMIREZ; Quagliarella, ZAPATA. All: Giampaolo (confermato).