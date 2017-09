Il bilancio del mercato - Sassuolo, pochi cambi e la determinazione di Bucchi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un allenatore emergente, che raccoglie l'eredità pesante di Eusebio Di Francesco dopo un grande campionato a Perugia in Serie B. Un progetto serio, ben avviato, frutto del lavoro di una società diventata un modello nel panorama calcistico nazionale. Cristian Bucchi può sorridere alla fine della sessione estiva del mercato, perché il Sassuolo è rimasto praticamente lo stesso delle ultime stagioni. Le partenze più importanti sono state quelle di Defrel e Pellegrini, entrambi finiti alla Roma, mentre hanno lasciato l'Emilia anche Ricci, Antei e Iemmello, che avrebbero trovato poco spazio.

Il ritorno di Falcinelli, rivitalizzato dall'esperienza a Crotone e grande protagonista della salvezza dei pitagorici con un finale di stagione strepitoso, è la buona notizia per il reparto offensivo, che potrà contare ancora per un anno sulla classe di Domenico Berardi, cercato a lungo dalle big. Rogerio e Cassata sono le scommesse: entrambi i giocatori sono arrivati con operazioni in sinergia con la Juventus, un sodalizio che fino ad oggi ha portato bene al Sassuolo. Ma tutti, in questa stagione, si aspettano la definitiva consacrazione di Stefano Sensi: le qualità del 22enne regista non sono in discussione, ma dovrà dimostrare di essere utile alla causa e di poter raccogliere il testimone di capitan Magnanelli.

Probabile formazione (4-3-3) - Consigli; Lirola, Acerbi, Cannavaro, Peluso; Duncan, Magnanelli, Missiroli; Berardi, FALCINELLI, Politano. All: BUCCHI (nuovo).