Il bilancio del mercato - Udinese, Maxi Lopez per dimenticare Thereau

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un addio inaspettato e due grandi incognite, tutte in attacco. L'Udinese riparte da un mercato vissuto da spettatrice e senza grandi sussulti. Perso Duvan Zapata in partenza, Gigi Delneri si è dovuto rassegnare anche alla cessione di Cyril Théréau, finito alla Fiorentina. Il posto della coppia che si era ben disimpegnata nella scorsa stagione è stato preso da Maxi Lopez e Kevin Lasagna, con il bosniaco Bajic a insidiare una gerarchia al momento non ancora definita.

L'addio di Théréau è stato piuttosto improvviso e probabilmente ha colto di sorpresa anche la dirigenza friulana, che ha dovuto cercare un sostituto in tempi molto ristretti. L'argentino è un elemento di grande esperienza, ma restano i dubbi sulla condizione fisica. I bianconeri possono consolarsi con il ritorno in Italia di Valon Behrami, con la duttilità del belga Nuytinck e soprattutto con la permanenza di Jankto, De Paul e Fofana, fondamentali nel centrocampo per qualità e imprevedibilità. Da loro, necessariamente, devono passare le ambizioni del club di Pozzo.

Probabile formazione (3-5-2) - Scuffet; Widmer, Danilo, NUYTINCK, Samir; De Paul, Fofana, BEHRAMI, Jankto; MAXI LOPEZ, LASAGNA. All: Delneri (confermato).