Il bilancio della Sampdoria torna negativo: -10 milioni. Oggi la riunione del CdA

Va in scena oggi, in formato misto presenza fisica/videoconferenza, la riunione del consiglio di amministrazione della Sampdoria, focalizzata sulla chiusura del bilancio 2019. Che dovrà poi essere approvato, a fine giugno, dall'Assemblea. E dopo tre anni di attivo - sottolinea Il Secolo XIX - il risultato tornerà negativo. Ragionevole prevedere per circa 10 milioni, il più pesante della gestione Ferrero, visto che il -24 milioni del 2014 era in condivisione con la precedente proprietà dei Garrone. Un risultato atteso, in parte fisiologico. Sul quale hanno impattato soprattutto i forti ammortamenti degli investimenti fatti nel recente passato (una quarantina di milioni), il deludente avvio di campionato che ha reso necessario a ottobre l'avvicendamento tecnico con la rescissione del lauto contratto di Di Francesco e del suo staff e l'ingaggio di Ranieri e staff. E un monte ingaggi complessivo comunque alto.