Il bilancio della settimana - Cagliari, porta a Cragno. Borriello rinnova

"Ripartiamo da Rastelli e da Borriello e con l'idea di migliorare il risultato dell'anno scorso. Cragno è quello con più probabilità di giocare titolare". Questo il quadro della situazione regalato da Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, mettendo a posto i punti nevralgici della formazione sarda, con portiere e attaccante in particolare.

IN ENTRATA - Il rinnovo di Borriello non è ancora stato fatto, ma le basi sono già state gettate. Possibile un doppio acquisto dalla Sampdoria, con Cigarini e Regini in direzione Sardegna, mentre a prolungare è stato il difensore Marco Capuano. Blindata la porta con il ritorno di Alessio Cragno, bravissimo nella sua esperienza a Benevento dove ha anche raggiunto la promozione in Serie A. Smentito invece l'approdo di Gonzalo Rodriguez, ex capitano della Fiorentina.

IN USCITA - Probabile la cessione di Murru, proprio nell'affare che porterà Regini e Cigarini a Cagliari, mentre Barella potrebbe essere una buona scelta per la Juventus, soprattutto in ottica futura. Joao Pedro è stato messo fuori mercato, nonostante le richieste della Fiorentina, possibile l'addio invece di Di Gennaro, che piace alla Spal.