Il bilancio della settimana - Chievo, tre arrivi da Cesena. Floro Flores out

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Settimana di ufficialità in casa Chievo Verona, con il club rossoblu che inizia a fare sul serio sul mercato in vista della prossima stagione. Tanti i nomi seguiti dagli scaligeri, che proveranno a migliorarsi ancora dopo le ultime ottime stagioni in Serie A.

IN ENTRATA - Dal Cesena sono ufficialmente arrivati tre giocatori: Michele Rigione, Luca Garritano e Alejandro Rodriguez si sono infatti trasferiti a Verona e sono pronti a mettersi subito a disposizione di Rolando Maran. Il tecnico potrebbe però avere presto anche altri rinforzi, visto che la società sta seguendo Igor Coronado e Cristiano Biraghi. Gianluca Gaudino è infine un nuovo giocatore del Chievo. Ad annunciarlo, sul proprio sito ufficiale, è stato il Bayern Monaco.

IN USCITA - Nella stessa operazione che ha portato Rigione, Garritano e Rodriguez al Chievo il Cesena ha acquistato a titolo definitivo Tomasz Kupisz e in prestito fino al 30 giugno 2018 Lamin Jallow, con diritto di riscatto in favore dei bianconeri e controriscatto per i clivensi. Infine Floro Flores: sull'attaccante ci sono sia il Novara che il Bari, con i pugliesi che sembrano essere in vantaggio.