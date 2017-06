Il bilancio della settimana - Crotone, fatta per Kragl. Nicola rinnova

© foto di Federico De Luca

Prima l'allenatore, poi i rinforzi e le cessioni. Il Crotone, dopo la storica salvezza della passata stagione, sta iniziando a muoversi sul mercato, con la dirigenza pronta a chiudere alcuni colpi prima che la squadra parta per il ritiro.

IN ENTRATA - Davide Nicola è vicino al rinnovo. Il tecnico, artefice del miracolo salvezza, firmerà infatti un contratto biennale con il club calabrese e nella stagione che verrà proverà ancora una volta a restare nella massima serie italiana. In questa settimana la società ha praticamente chiuso l'acquisto di Oliver Kragl che svolgerà oggi le visite mediche prima di essere annunciato. In attacco è invece molto vicino il ritorno, dopo una stagione alla Samp, di Ante Budimir. Con lui Berat Djimsiti, che interessa però anche al Benevento.

IN USCITA - Il capitano Claiton Dos Santos non ha rinnovato e oggi sarà il suo ultimo giorno a Crotone. Su di lui c'è il Palermo e lo stesso difensore ha affermato di gradire la destinazione siciliana. Luca Bruno è invece diretto verso la Pro Vercelli.