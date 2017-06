Il bilancio della settimana - Fiorentina, contestazione Valero. Big verso addio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Non mettiamo in vendita nessuno, nemmeno lui. I giocatori devono rimanere convinti, magari il suo procuratore starà sentendo altre proposte. Bernardeschi? Il tempo non ci aiuta, a due anni dalla scadenza o rinnova o lo vendiamo o lo teniamo in panchina". Il virgolettato è di Mario Cognigni, presidente esecutivo della Fiorentina, che evidentemente in poche parole si è contraddetto. A parte che poi, nelle dinamiche di mercato, Borja è davvero sul mercato, un po' come Kalinic, Ilicic e lo stesso Bernardeschi.

IN ENTRATA - L'ufficialità di Bruno Gaspar è arrivata martedì, il terzo colpo della difesa dopo gli approdi di Vitor Hugo e Milenkovic. Poi i nomi sono tutti legati alle uscite: Lapadula piace ma verrà valutato come contropartita per Kalinic, per l'attacco è stato proposto Ardaiz da Simonian. Altri nomi sono quelli di Depaoli, del Chievo Verona, e Laxalt, laterale del Genoa.

IN USCITA - Tante, tantissime le possibilità che si stagliano all'orizzonte viola. La contestazione per avere parlato con l'Inter per Borja Valero - intenzionato a rimanere a Firenze - è calda, tanto che i tifosi hanno appeso degli striscioni contro Corvino. Poi Kalinic: Montella lo vuole al Milan, ma prima ci sono da sciogliere alcuni nodi come le presenze in rosa di Lapadula e Bacca. L'affare è comunque abbastanza caldo. Bernardeschi è un obiettivo della Juventus - valutazione da 40-50 milioni - mentre l'Inter è defilata. Ilicic è fra Sampdoria (più vicina) e l'Atalanta. Da capire, poi, la posizione di Milan Badelj.