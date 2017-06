Il bilancio della settimana - Inter, quanti esuberi da cedere. Poi via alle entrate

Come sempre, tanti nomi accostati. Più o meno probabili, anche se nell'immediato l'obiettivo principale del direttore sportivo Piero Ausilio sarà quello di concludere il maggior numero possibile di cessioni entro la fine di giugno per rispettare i 'paletti' relativi al Financial Fair Play. Solo in quel momento il mercato nerazzurro potrà definitivamente decollare.

IN ENTRATA - In questo senso, come ammesso proprio da Luciano Spalletti, gli interventi più significativi riguarderanno la difesa: piace tantissimo Antonio Rudiger della Roma e prosegue la trattativa con la Sampdoria per Milan Skriniar, al contrario si allontana Konstantinos Manolas, oggi più vicino allo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini. Non è inoltre da escludere qualche intervento sugli out esterni, ma senza fretta: prima servirà piazzare gli elementi in esubero. A centrocampo resta molto vicino Borja Valero, che potrebbe adoperarsi sia di fianco a Roberto Gagliardini che come trequartista nel 4-2-3-1 del tecnico di Certaldo. In attacco, infine, si sogna il grande colpo: Angel Di Maria rappresenta l'obiettivo primario, ma la trattativa con il Paris Saint-Germain resta molto complicata, sia per questioni legate ai costi della stessa che per la volontà del club parigino di non privarsi della propria stella.

IN USCITA - Tanti, tantissimi uomini potrebbero salutare Appiano Gentile. Samir Handanovic dovrebbe proseguire (ma attenzione a Fali Ramadani, che ha di recente preso il posto di Federico Pastorello nel ruolo di agente), mentre in difesa possono dire addio Marco Andreolli, Davide Santon (ma non si esclude una valutazione da parte di Spalletti nel corso del prossimo ritiro di Riscone) e Yuto Nagatomo. Da valutare la posizione di Jeison Murillo, Gary Medel e Cristian Ansaldi, mentre resterà Joao Miranda. In mediana la dirigenza sta cercando di piazzare Ever Banega (plusvalenza all'orizzonte), con il Siviglia che resta in pole position (ma attenzione all'inserimento del PSG). Sicuri della permanenza Roberto Gagliardini e Joao Mario, non ci sono invece totali certezze su Geoffrey Kondogbia, considerato non incedibile. In vendita Marcelo Brozovic. Per quanto riguarda l'attacco, oltre alla certezza Mauro Icardi, rimarrà al proprio posto Antonio Candreva, al contrario di Ivan Perisic: il croato vuole cambiare, la trattativa con il Manchester United prosegue. Ha già salutato Rodrigo Palacio dopo la scadenza del contratto, lo farà anche Jonathan Biabiany (forse definitivamente tramontata l'opzione Sparta Praga). In Corso Vittorio Emanuele si cercherà inoltre di cedere in prestito Gabriel Barbosa, anche se il giocatore continua ad anteporre la permanenza dopo l'iniziale apertura verso il Las Palmas (che comunque non molla). Probabile chance per Eder, dovrebbe far parte della rosa 2017-2018 (almeno fino a gennaio) il giovane Andrea Pinamonti.