Il bilancio della settimana - Juve, addio Alves. In ascesa Costa e Berna

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

"Non tratteniamo nessuno controvoglia". La settimana di calciomercato della Juventus è stata caratterizzata dalle dichiarazioni rilasciate due giorni fa dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta. Il dirigente bianconero ha fatto il punto sulle strategie del club campione d'Italia che ha il compito di migliorare una squadra praticamente perfetta fino alla gara di Cardiff.

IN ENTRATA - La dirigenza bianconera sta lavorando su due fronti per rinforzare il suo reparto avanzato. Douglas Costa in uscita dal Bayern Monaco resta il calciatore in cima alla lista dei desideri del club campione d'Italia, il brasiliano costa tanto ma coi bavaresi la quadra è sempre più vicina.

Con l'ex Shakhtar, considerando la cedibilità di Cuadrado, potrebbe arrivare anche Federico Bernardeschi, giocatore che quasi certamente lascerà la Fiorentina in questa finestra di calciomercato.

Per rinforzare il centrocampo l'obiettivo numero uno resta Steven N'Zonzi, centrocampista del Siviglia. L'alternativa, con Tolisso passato ufficialmente al Bayern Monaco, è Blaise Matuidi, mediano del PSG legato al club parigino da un altro anno di contratto. Per le corsia laterali, nuovi contatti in settimana sia per De Sciglio che per Darmian.

Ieri, intanto, è stata la giornata di Patrick Schick: il nuovo attaccante bianconero - costato circa 30 milioni di euro - ha effettuato la prima parte di visite mediche prima di tornare in Polonia per proseguire l'Europeo Under 21 con la sua Repubblica Ceca.

IN USCITA - Rescissione di contratto in arrivo per Daniel Alves. In settimana s'è consumato un incontro nella sede del club bianconero con l'entourage del laterale brasiliano che ha raggiunto un accordo per risolvere con un anno d'anticipo il contratto.

Attenzione alla situazione di Leo Bonucci: Chelsea e Manchester City sono sulle tracce del difensore della Nazionale e una offerta da 60 milioni di euro, a differenza di quanto accaduto la scorsa estate, potrebbe portare al divorzio. Per Alex Sandro respinta un'offerta da 60 milioni di euro, per Lemina e Sturaro si aspettano proposte concrete. Fissato, infine, il prezzo del cartellino di Juan Cuadrado, calciatore che piace al Milan: 25 milioni di euro.