Il bilancio della settimana - Lazio-Milan, fase di stallo per Biglia. Keita, scontro

Il mercato della Lazio attende ancora di decollare, con Simone Inzaghi che spera che il livello della rosa rimanga invariato. Obiettivo però non semplice, al netto di alcune dolorose e probabili cessioni che tecnico e tifosi biancocelesti vogliono assolutamente evitare.

IN ENTRATA - Come accennato, tantissimo dipenderà dagli addii, anche se a centrocampo si cercherà comunque di concludere un colpo, indipendentemente dal futuro di Lucas Biglia. In questo senso, difficile arrivare a Maxime Gonalons dell'Olympique Lione e Joao Moutinho del Monaco, entrambi troppo costosi per le casse societarie. Attenzione anche in attacco, dove resta da risolvere il rebus riguardante Keita Baldé Diao. Non tramonta l'opzione Alejandro Gomez (l'Atalanta vuole trattenerlo, ma in caso di offerta importante potrebbe valutarne l'addio), seguono invece le varie alternative. Come Diego Falcinelli, di proprietà del Sassuolo nella scorsa stagione protagonista con la maglia del Crotone.

IN USCITA - Rinnovo o cessione: non ci sono altre opzioni per il capitano argentino. Prosegue l'operazione con il Milan, manca ancora l'accordo. L'ex Anderlecht vorrebbe provare un'esperienza altrove, anche se - qualora la situazione di distanza non mutasse - proseguirebbe con entusiasmo l'avventura nella Capitale. Capitolo Keita: scontro tra le parti. Il ragazzo sogna la Juventus, ma ci provano anche i rossoneri. Ancora nessun segnale in ottica rinnovo, con il club che rischia seriamente di perderlo a zero tra un anno. Ipotesi che Claudio Lotito deve obbligatoriamente scongiurare. Chiosa su Stefan de Vrij: il nazionale olandese non vorrebbe rinnovare, l'entourage (in assenza di offerte soddisfacenti per società e giocatore) potrebbe proporre un prolungamento con clausola. Anche in questo caso si continua a trattare.