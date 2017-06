Il bilancio della settimana - Napoli, tutto ruota attorno a Reina: addio o rinnovo

© foto di Federico Gaetano

E' tra le big una delle società che si sta muovendo meno. Perché non ha la necessità di stravolgere la rosa e, soprattutto, deve prima risolvere la questione portiere. Tutto ufficialmente fermo in casa Napoli, anche se ufficiosamente - pure questa settimana - qualcosa s'è mosso.

IN ENTRATA - Tanti i portieri proposti e su cui lavora la società partenopea. Molto dipenderà dai colloqui con l'entourage di Pepe Reina, portiere che ha un altro anno di contratto e non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Rinnovo o addio? All'estremo difensore spagnolo la scelta. Nel frattempo, la società si muove su diversi nomi: sia giovani come Meret o Cragno, sia d'esperienza come Rui Patricio e Neto.

Sulle corsia esterne i nomi caldi restano quelli di Ounas (che piace anche alla Roma), Berenguer (questa settimana c'è stato un incontro interlocutorio) e Mario Rui, terzino che piace molto a Maurizio Sarri con cui è già stato trovato un accordo sull'ingaggio. In settimana sondaggi anche per Jonny (Celta Vigo) e Moreno (Liverpool).

IN USCITA - Tanti i club che anche in questi giorni hanno chiesto informazioni su Duvan Zapata, centravanti valutato dalla società partenopea 20 milioni di euro. Per Luigi Sepe contatti costanti col Benevento (ipotesi prestito). Nel club sannita potrebbe essere dirottato anche il giovane Leandrinho, mentre per Tonelli, Chiriches, Pavoletti e Giaccherini - calciatori che possono partire dinanzi a una buona offerta - ancora nessuna proposta allettante.