Il bilancio della settimana - Samp, Ilicic in arrivo. Skriniar all'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Settimana molto movimentata per la Sampdoria. La dirigenza blucerchiata ha lavorato molto sia in entrata che in uscita e nelle prossime ore potrebbero arrivare le prime ufficialità. Prosegue il lavoro di Daniele Pradè e Carlo Osti, che oltre a vendere stanno per chiudere anche alcune trattative per rinforzare la rosa di Marco Giampaolo.

IN ENTRATA - Josip Ilicic è sempre più vicino alla Samp. il club ligure ha infatti trovato l'accordo con la Fiorentina per il trequartista sloveno, che fu portato a Firenze proprio da Pradè, sulla base di 5 milioni di euro. Nei prossimi giorni il giocatore svolgerà le visite mediche e poi firmerà il suo nuovo contratto. Chi ha invece già svolto i test è Nicola Murru: a breve arriverà il comunicato che ufficializzerà il suo arrivo a Genova. Nei sogni della Sampdoria c'è però Wesley Sneijder: l'olandese potrebbe accettare di tornare in Italia in vista del Mondiale 2018, ma restano ancora da limare alcuni dettagli sull'ingaggio, visto che il giocatore chiede di più rispetto a quanto i doriano possono offrirgli. Per la difesa occhi su Silvan Widmer dell'Udinese. Diego Falcinelli è invece il nome nuovo per l'attacco, con il Torino che sfiderà i blucerchiati. Infine Gianluca Caprari: l'ex Pescara è vicinissimo.

IN USCITA - Milan Skriniar è praticamente un giocatore dell'Inter. Il difensore ha svolto le visite mediche e presto verrà data l'ufficialità della sua cessione ai nerazzurri. Da domani tutti i giorni sono buoni, visto che con la fine di giugno il club meneghino potrà tornare a ufficializzare gli acquisti senza dover fare i conti con il Fair Play Finanziario. Lucas Torreira ha chiesto invece la cessione e la Roma sembra aver alzato il pressing per averlo, mentre per quel che riguarda Luis Muriel il colombiano difficilmente resterà a Genova, con il Siviglia che in settimana ha offerto 18 milioni di euro per portarlo in Andalusia.