Il bilancio della settimana - Toro, attesa Belotti: il countdown volge al termine

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stenta a decollare il mercato del Torino, con Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi che non sono ancora riusciti a colmare le lacune della rosa attuale.

IN ENTRATA - La società è infatti al lavoro per mettere a disposizione di Sinisa Mihajlovic un portiere, un difensore, due centrocampisti e almeno un attaccante. Si registra una fase di stallo per Salvatore Sirigu (Lukasz Skorupski della Roma resta al contempo un'alternativa concreta), mentre per la mediana piace molto Godfred Donsah del Bologna. Per la retroguardia si seguono Lorenzo Tonelli del Napoli e Cristian Zapata del Milan, senza dimenticare Gabriel Paletta, sul quale però c'è molta concorrenza. Per quanto riguarda il reparto offensivo, sul 'taccuino' granata anche Amin Younes dell'Ajax: valutazione di circa 12-13 milioni di euro.

IN USCITA - Tutto ruota attorno ad Andrea Belotti. Dalla sua scelta finale dipenderà infatti la maggior parte delle operazioni, anche se il countdown sta terminando, perché Miha è stato chiaro: prima dell'inizio della stagione la situazione dovrà essere risolta. Dentro o fuori, ci siamo quasi. A centrocampo potrebbero salutare sia Joel Obi che Mirko Valdifiori, dovrebbe invece restare Daniele Baselli (offerte super permettendo). Da valutare, infine, il destino di capitan Marco Benassi.