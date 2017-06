Il bilancio della settimana - Udinese, tentativo per Zapata. Chi in porta?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Solo un portiere. Il principale problema dell'Udinese in questa sessione di mercato è cedere due fra Meret, Karnezis e Scuffet, trovando il prossimo titolare. L'intenzione è quella, oltre che di trovare un centravanti di spessore dopo l'addio di Zapata.

IN ENTRATA - Proprio il colombiano, alla fine, potrebbe ritornare. Il Napoli lo valuta 15 milioni di euro, probabilmente troppo per quanto fatto vedere sino a qui. Preso Bizzarri, è vicinissimo anche il difensore del Palermo Pezzella. Intanto rinnovo contrattuale per il brasiliano Felipe.

IN USCITA - Come precedentemente riportato, verranno ceduti due portieri, con Bizzarri a fare da secondo. Meret ha tante offerte da Napoli, Milan e Juventus, ma costa 22 milioni di euro, mentre Scuffet potrebbe essere il titolare in caso per Karnezis arrivi una richiesta dall'estero. In difesa via Heurtaux, proposto anche alla SPAL, Widmer potrebbe cambiare aria, così come Badu. Per Perisan richieste dalla Serie B.