Il bilancio della settimana - Verona, Avenatti con Pazzini? Benitez su Romulo

Attesa per i colpi del presidente Maurizio Setti, che proverà a rendere competitiva la rosa di mister Fabio Pecchia, ovviamente confermato dopo aver centrato l'obiettivo promozione al primo anno sulla panchina dell'Hellas Verona.

IN ENTRATA - L'obiettivo per la porta è Boris Radunovic dell'Atalanta, al momento favorito su Luigi Sepe (Napoli). In questo senso, da valutare la posizione di Nicolas, considerato non all'altezza della Serie A (qualora accettasse, pronta per lui la maglia da 'vice'). In attacco il nome forte è quello di Felipe Avenatti, probabile opzione low cost in scadenza con la Ternana. Difficile che si possa puntare su giovani come Moise Kean e Riccardo Orsolini come titolari al fianco di Giampaolo Pazzini.

IN USCITA - Varie squadre seguono Davide Luppi, attaccante classe '90 che piace a Palermo, Crotone, Foggia e Bari. Rientrerà dopo l'esperienza al Bologna Federico Viviani, sulla cui permanenza resta comunque più di un dubbio. Bruno Zuculini tornerà invece al Manchester City, dovrebbe salutare anche Eros Pisano, in scadenza di contratto. Per l'ex Juventus Romulo permane l'interesse del Newcastle. Simone Andrea Ganz tornerà a Torino dopo la fine del prestito.