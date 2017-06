Il bilancio della settimana - Verona, sogno Guedes. Viviani e Toni via

© foto di Federico Gaetano

Si muove a rilento il mercato del Verona. Pochi movimenti in casa Hellas, che dovrà però iniziare a muoversi nel corso dei prossimi giorni per consegnare a Pecchia alcuni nuovi volti per competere per la salvezza.

IN ENTRATA - Un sogno su tutti in casa Verona: Gonçalo Guedes per l'attacco. Il giocatore è tra i talenti più luminosi del Portogallo e l’estate scorsa è passato per 30 milioni dal Benfica al Paris Saint Germain, dove però non ha atteso le aspettative. Per questo il club parigino vorrebbe cederlo in prestito e l'Hellas sta pensando a lui, per provare a portarlo in Serie A.

IN USCITA - Due giorni fa è arrivata l'ufficialità dell'addio di Luca Toni. Il dirigente ha lasciato il club e per lui adesso inizia una nuova avventura. Anche Eros Pisano ha lasciato il capoluogo veneto per trasferirsi al Bristol e la stessa sorte dovrebbe toccare anche a Federico Viviani, sempre più vicino alla SPAL.