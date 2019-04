Il bivio di Josip Ilicic: Atalanta a vita o il tanto atteso salto in una big?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La consacrazione a 31 anni. Josip Ilicic, in questa stagione, ha trascinato l'Atalanta a suon di gol e assist con un rendimento impressionante. Dopo le 15 reti e i 10 assist dello scorso anno, a settembre il trequartista sloveno è ripartito infatti nel migliore dei modi. Numeri, giocate di classe e punti preziosi per la corsa europea della Dea, ma anche verso il grande obiettivo Coppa Italia (semifinale di ritorno con la Fiorentina il 25 aprile). Non è un caso che a gennaio la società nerazzurra abbia deciso di rifiutare un'offerta da ben 13 milioni di euro da parte della Roma. Una proposta che ha trovato subito il secco no di Percassi, ma sulla quale il giocatore aveva invece avuto modo di riflettere a lungo.

Ultimo step in una big o leader a vita dell'Atalanta? Questo è il dilemma in vista della prossima estate. Dove, se Ilicic continuerà così, le grandi d'Italia e d'Europa torneranno sicuramente a far squillare i telefoni. Dall'Inter alla solita Roma, senza sottovalutare le piste estere. Il futuro dell'ex Fiorentina è ancora tutto da scrivere e molto dipenderà, ovviamente, dal piazzamento in classifica e dalla permanenza del suo mentore Gasperini sulla panchina orobica.