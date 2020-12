Il bollettino del Sassuolo: Defrel non convocato perché è entrato in contatto con un positivo

Il Sassuolo nel pomeriggio ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro la Sampdoria, ultima partita del 2020 valida per la 14esima giornata di Serie A. Oltre a Romagna, Schiappacasse, Ricci, sono assenti anche Rogerio, Djuricic e Defrel. Il primo è alle prese con una botta alla caviglia, il numero 10 con un affaticamento all'adduttore, mentre l'ex Roma non è stato convocato a scopo precauzionale: domenica sera è entrato in contatto con un positivo, lui è negativo ma in questi due giorni per precauzione si è allenato da solo e il club ha deciso di non rischiare nulla e di non convocarlo.