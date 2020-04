Il bollettino della Protezione Civile: 3.951 nuovi contagi (+1.396 rispetto a ieri). 570 morti in 24h

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. I nuovi casi di contagio al COVID-19 sono 3951, con un incremento di casi positivi di 1.396 persone. In totale, attualmente in Italia ci sono 98.273 positivi al Coronavirus. I decessi che si sono registrati nelle ultime 24 ore sono 570, quasi 2000 i guariti per un totale di 30.455 guariti dall'inizio dell'epidemia. Sono attualmente ricoverate in terapia intensiva 3.497, 108 in meno rispetto a ieri.

Casi attuali: 98.273 (+1.396, +1,4%)

Deceduti: 18.849 (+570, +3,1%)

Guariti: 30.455 (+1.985, +7,0%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.497 (-108, -3,0%)

Totale casi: 147.577 (+3.951, +2,8%)