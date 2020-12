Il bollettino di Conte: "Sanchez non recupera, non rischio Vidal col Napoli. Hakimi? Vediamo"

Tra i temi toccati in conferenza stampa a -1 dal Napoli, Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato anche delle condizioni fisiche dei suoi giocatori come Sanchez, Vidal e Hakimi. "Alexis è uscito con un problema all'adduttore, difficilmente sarà recuperabile per il Napoli. Vidal ha avuto una distrazione di primo grado, sta lavorando bene, è in una fase di recupero però penso che domani sarebbe un rischio provare a farlo giocare. Rischieremmo di perderlo per un altro mese. Deve trovare la giusta condizione, servirà pazienza. Hakimi? Faremo delle valutazioni oggi, vediamo. Però dei tre è quello su cui sono più possibilista".