Il Bologna domina e batte la Samp: finisce 3-0, che balzo in classifica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è da poco conclusa la sfida fra Bologna e Sampdoria. La squadra di Mihajlovic ha vinto con merito, rifilando tre reti ai blucerchiati. Un successo importantissimo dei rossoblù in chiave salvezza.

MEGLIO IL BOLOGNA NEL PRIMO TEMPO, SORIANO SBAGLIA TUTTO - La squadra di Mihajlovic gioca decisamente meglio nel primo tempo e crea le maggiori occasioni, con Orsolini che impegna Audero con due belle conclusioni, entrambe neutralizzate dal portiere blucerchiato. Sono di Soriano le maggiori occasioni del Bologna: prima il centrocampista rossoblù spara a lato da ottima posizione dopo la ribattuta corta di Audero, poi un colpo di testa che non trova lo specchio della porta, con Soriano lasciato incredibilmente da solo dai centrali blucerchiati.

SEMPRE BOLOGNA NELLA RIPRESA, FRITTATA DI TONELLI - Nella ripresa la musica non cambia, il Bologna continua a fare la partita e alla fine trova il meritato vantaggio. Punizione di Pulgar, Audero tocca il pallone che sbatte sulla traversa e si impenna. Tonelli, nel tentativo di anticipare Sansone, tocca la palla con il ginocchio e manda il pallone nella sua porta.

SUPER PULGAR - Nonostante il vantaggio il Bologna continua ad attaccare e trova il raddoppio. Grandissimo calcio di punizione di Pulgar, il vero e proprio trascinatore del Bologna in questo finale di campionato. Conclusione beffarda sotto l'incrocio, da rivedere senza dubbio l'intervento di Audero, che avrebbe potuto fare decisamente meglio.

DISASTRO AUDERO, SEGNA ANCHE ORSOLINI - Secondo tempo da incubo per il portiere della Samp, ancora un errore, questa volta sull'innocua conclusione si Orsolini. L'attaccante di Bologna aveva calciato in bello stile, ma il tiro era decisamente troppo debole. Incredibilmente Audero si fa beffare dal rimbalzo e può solo raccogliere il pallone dalla rete per la terza volta.

BALZO IN AVANTI PER IL BOLOGNA - La squadra di Mihajlovic vince con merito e complice la contemporanea vittoria della SPAL sul campo dell'Empoli, fa un balzo enorme in avanti in ottica salvezza. Sono 5 i punti di vantaggio adesso sull'Empoli, terzultimo in classifica. E alla prossima giornata, di nuovo al Dall'Ara, arriva proprio la squadra di Andreazzoli.