Il Bologna domina e poi soffre per 3': 2-3 al Lecce. Decisivo Orsolini

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Importantissima vittoria del Bologna nell'ultima gara del 2019 in trasferta contro il Lecce. La doppietta di Orsolini e la rete di Soriano hanno regalato tre punti meritati a Mihajlovic che raggiunge quota 22 in classifica all'ottavo posto, in attesa della sfida tra Napoli e Sassuolo.

PRIMO TEMPO - Bologna in assoluto controllo della partita per tutta la prima frazione di gioco con il Lecce che era però andato in rete con Babacar dopo 10 minuti, gol però annullato per fuorigioco. Da quel momento in poi i rossoblù hanno preso in mano la gara e hanno sfiorato il gol in almeno sette occasioni prima di trovarlo a pochi secondi dalla fine del primo tempo con Orsolini, bravo a sfruttare l'assist di Sansone sul quale Palacio era andato a vuoto cercando un colpo di tacco.

UNO-DUE BOLOGNA - A inizio ripresa il copione non è cambiato e dopo aver sfiorato il raddoppio con Bani su azione di calcio d'angolo è stato Soriano a trovare lo 0-2 su assist perfetto di Palacio. Pochi minuti dopo il tris, ancora di Riccardo Orsolini. Azione personale dell'esterno del Bologna che dopo aver saltato secco Calderoni all'interno dell'area di rigore ha scaricato un destro violento sul primo palo che non ha lasciato scampo a Gabriel. Gara in ghiaccio per il Bologna che ha messo in cassaforte il risultato.

CLAMOROSA RIAPERTURA - Quando i giochi sembrano fatti ecco che il Lecce è però riuscito a riaprire la sfida. Prima la rete di Babacar all'85' e poi quella di Farias al novantunesimo. Quattro i minuti di recupero concessi dall'arbitro Abisso che si sono allungati di altri trenta secondi per la sostituzione diu Mihajlovic che ha tolto un buon Palacio inserendo Santander. Niente da fare per i salentini che hanno perso l'ultima gara del 2019. Ottimo Bologna che ha vinto meritatamente seppur con qualche sofferenza di troppo nel finale.