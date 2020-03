Il Bologna e l'esempio di Mihajlovic

vedi letture

Anche il Bologna, naturalmente, sta facendo i conti con l’emergenza sanitaria legata al Covid19. I rossoblu, dopo un confronto interno, hanno deciso di sospendere gli allenamenti e prevederne la ripresa il 19 marzo. Ai giocatori è stato fortemente “raccomandato di restare presso il proprio domicilio in stretto contatto con lo staff sanitario, evitando rientri presso le residenze e contatti sociali non strettamente necessari”. Tutto secondo logica, tutto secondo le norme. Con però un’aggiunta non da poco.

Sinisa Mihajlovic è una di quelle persone maggiormente a rischio visto il suo percorso clinico. È per preservare la salute del suo mister che tutto il Bologna ha drizzato le antenne più degli altri club. Non ci si può permettere di lasciare nulla al caso, non ci si può permettere di non avere precauzioni massime. Arriva dal club rossoblu l'esempio migliore per tutti noi: bisogna essere rigidi nel seguire le norme per proteggere noi stessi, le persone a noi care ma anche i più deboli, quelli che come Mihajlovic hanno meno difese. L'esempio del serbo, sia nel modo in cui ha affrontato la malattia sia per come ha evidenziato la necessità di non lasciare da soli i malati, è stato a lungo e giustamente applaudito e rimarcato. Oggi quell'esempio non va dimenticato e dev'essere sempre ben presente nella nostra mente per essere tutti più responsabili.