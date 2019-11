Il Bologna e le difficoltà di Orsolini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno dei giocatori maggiormente rivitalizzati dall’arrivo a Bologna di Sinisa Mihajlovic fu Riccardo Orsolini. L’esterno marchigiano, che Inzaghi faceva partire dalla panchina schierandolo spesso mezzala, vinse in maniera netta il ballottaggio con Simone Edera prendendosi il posto da titolare a suon di gol e non mollandolo più. Ha chiuso la stagione con 8 gol e dando l’impressione di essere un giocatore su cui il Bologna avrebbe potuto puntare ad occhi chiusi. Tanto che la società non si è tirata indietro nello sborsare 15 milioni per riscattarlo dalla Juve.

Quest’anno grande partenza ma dopo lo splendido assist servito a Krejci contro la Lazio è andato decisamente in calando, soprattutto nella lucidità sotto porta. Orsolini non ha certamente dimenticato come si gioca o non ha perso il suo talento, ma altrettanto certamente non sta incidendo come potrebbe e le difficoltà del Bologna nel concretizzare la mole di gioco costruita passa anche dalle prestazioni del suo numero 7. Probabilmente sta vivendo una fase fisiologica di calo dovuta anche al fatto che gli avversari abbiano ormai preso le misure. E allora, come ha sottolineato lui stesso in una recente conferenza stampa, c'è la necessità di inserire nel suo bagaglio tecnico nuove soluzioni e di migliorare le sue capacità di lettura. Considerando che è un classe '97 possiamo tranquillamente parlare di un momento di crescita: se dovesse uscirne vincitore avrebbe superato uno step molto importante per la sua carriera.