Il Bologna in Nazionale: Orsolini gioca un'ora, Mbaye vince in Sudan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La seconda sosta per le Nazionali è andata in archivio, con tanti giocatori del massimo campionato italiano in giro per il mondo a disposizione del proprio paese e ora pronti a rituffarsi negli impegni col proprio club, magari sfruttando l'onda lunga di un successo con la propria selezione. Tra Nations League e amichevole internazionali, ecco il bilancio per quanto riguarda l'impiego dei selezionati del Bologna. Federico Santander non ha giocato partite ma solo partecipato ad uno stage con la sua selezione (Paraguay):

ITALIA U21

Maglia da titolare e prova con alti e bassi per Orsolini con la maglia della Nazionale Under 21 azzurra: l'attaccante esterno gioca un'ora e lascia poi spazio a Vido. Qualche minuto in campo anche per Calabresi, a risultato già ampiamente acquisito.

SENEGAL

Vittoria e novanta minuti in campo per Mbaye con la maglia del Senegal: l'esterno viene ammonito nel primo tempo ma questo non condiziona la sua prova al cospetto del Sudan.

SVEZIA

Ko pesantissimo per Svamberg nella sfida tra Svezia e Belgio nella gara di qualificazione agli Europei Under 21: novanta minuti in campo, ma a livello di squadra il risultato è davvero ostico.

UNGHERIA

Nella sfida giocata lunedì in Nations League, novanta minuti proprio per il centrocampista Nagy nella sfida tra la sua Ungheria e l'Estonia: 3-3 il finale della gara, sicuramente una sfida entusiasmante per gli spettatori.

COSTA RICA

Novanta minuti in campo per Giancarlo Gonzalez nella sfida persa in Colombia per 3-1: la formazione centroamericana resiste per un'ora buona ma nel finale le individualità dei padroni di casa hanno la meglio.