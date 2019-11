© foto di Insidefoto/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto su Zlatan Ibrahimovic. Il Bologna è in pressing, il capo osservatore del club emiliano, Marco Di Vaio, è stato a Los Angeles per cercare di convincere il giocatore in scadenza coi Galaxy. Il fattore Sinisa Mihajlovic è importante per la punta svedese, Di Vaio è andato negli States per convincerlo della bontà del progetto. La moglia, però, spingerebbe per tornare a Milano e allora il Milan non resta indifferente e la dirigenza formata da Zvonimir Boban e da Paolo Maldini spingerà presto con l'agente Mino Raiola per convincerlo a chiudere in rossonero. Sullo sfondo c'è il Napoli con Aurelio De Laurentiis che aveva aperto nelle scorse settimane.