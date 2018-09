Il Bologna non ci prova neanche: il bianconero che conta è l'Udinese

Ubi maior, minor cessat. Più arrendevole così, il Bologna non poteva essere. Chiariamo: nessuno sostiene che i rossoblù si siano scansati. Polemiche per altri lidi. Però il dato di fatto è che la squadra di Inzaghi, fallito il progetto di difendersi a oltranza, contro la Juventus non ci abbia neanche provato. Il 2-0 finale era già deciso dopo un quarto d'ora, il resto è stato gigioneggiare in attesa che arrivasse il triplice fischio.

Arrendevole, al cospetto della squadra meno giocabile del campionato. La partita in bianconero più importante, per i ragazzi di Inzaghi, è la prossima: alle 12.30 di domenica arriva l'Udinese al Dall'Ara. E allora val bene anche una sconfitta onorevole, con due tiri in porta fatti all'Allianz Stadium e Skorupski migliore in campo. Non saranno soddisfatti i tifosi, ma è il mantra delle ultime stagioni: l'importante è salvarsi. Basterà questo Bologna così arrendevole?